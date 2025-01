Garnacho si allontana ? Ruben Amorim ha deciso di convocarlo per la partita di Europa League

Alejandro Garnacho è uno degli obbiettivi del Napoli per rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia e nonostante la trattativa prosegue, non arrivano notizie incoraggianti dall’Inghilterra. Infatti, l’allenatore del Manchester United Ruben Amorim ha deciso di convocare l’argentino per la partita di Europa League contro la Steaua Bucarest, in programma domani.

Con la fine del calciomercato sempre più vicina, questa decisione del mister dei Red Devils sembra essere una conferma della permanenza del talento argentino.