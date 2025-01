Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo il quotidiano Eindhovens Dagblad, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta di 25 milioni per Noa Lang, ma la società olandese avrebbe rimandato la proposta al mittente. Servirà quindi uno sforzo da parte del Napoli per acquistare l’esterno olandese, che è favorevole al trasferimento. Sono attese novità nelle prossime ore.