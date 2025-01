Sportitalia, Criscitiello insiste: “Il Napoli farà di tutto per Garnacho, si rischia un caso”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Il Napoli farà di tutto per prendere Garnacho. Se lo United spenderà 40 milioni per Dorgu e farà qualche altro acquisto dovrà sicuramente far partire qualcuno. Non è ipotizzabile che gli azzurri non prendano un sostituto di Kvara, si rischierebbe un caso diplomatico tra Conte e ADL. Il Presidente vuole accontentarlo e potrebbe arrivare anche qualcuno in difesa. Il Napoli quest’anno è la grande del campionato italiano, nessuno se lo aspettava. Conte e la sua squadra sono una miscela esplosiva e il Presidente sta facendo un grande lavoro mantenendo apposto il bilancio, non sbaglia mai”.