Rai, Venerato: “Nuove call in programma oggi per Garnacho e Adeyemi”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, ha parlato delle due operazioni in attacco del Napoli, ai microfoni del Tg Sport: “Oggi Manna sentirà nuovamente lo United per Garnacho e gli agenti di Adeyemi, con cui si cerca l’accordo dopo aver trovato quello con il Borussia Dortmund. Nessun blitz in programma quindi, solo call per verificare nuovi aggiornamenti. Il Manchester è molto vicino a Dorgu del Lecce, ma il suo acquisto sarà coperto dalla cessione di Rashford. La cifra richiesta per Garnacho continua ad essere ferma a 65 milioni, se le pretese dovessero restare queste l’affare difficilmente andrà in porto“.