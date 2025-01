Rafa Marin è vicino al Villareal ma il Napoli non ha ancora trovato il sostituto. Come riporta il giornalista Rai Ciro Venerato ci sono due nomi da smentire: “Ancora nessun aggiornamento sul fronte difensore per il Napoli. Da smentire le voci su Christensen del Barcellona e su Kristensen dell’Udinese. L’Empoli ad oggi fa muro su Ismajli anche se non c’è ancora stato un affondo decisivo da parte degli azzurri”.