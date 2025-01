Pedullà: “Bologna interessato ad un attaccante del Napoli”

Il Bologna è fortemente interessato al calciatore belga Cyril Ngonge come acquisto da aggiungere agli esterni di mister Italiano.

Alfredo Pedullà tramite i propri social riporta di un incontro tra la proprietà felsinea e i dirigenti della squadra del patron De Laurentiis per quanto riguarda l’attaccante ex Verona; il Bologna vorrebbe acquistarlo per tutelarsi da eventuali offerte sostanziose riguardanti il proprio numero 7 Riccardo Orsolini e il nome di Ngonge sarebbe in cima alla lista delle richieste di Mister Italiano, seguito dall’ala della Lazio ex Salernitana Tchaouna.

Il Napoli potrebbe decidere di concedere Ngonge in prestito fino al termine della stagione al Bologna o a titolo definitivo a fronte di un’offerta ritenuta congrua.