Futuro in bilico per Raspadori e Simeone, Conte vuole trattenere il primo: i dettagli

Il futuro di Raspadori e Simeone è ancora in bilico a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Come riporta Tuttosport, tra i due il più probabile a partire sembra il Cholito. Conte punta molto su Raspadori e gli ha garantito più spazio anche in ottica della Champions l’anno prossimo. Qualora Jack decidesse di restare, Simeone verrebbe messo sul mercato e non mancano le pretendenti. Il Torino è da sempre interessata al giocatore e qualora la trattativa per Beto non andasse a buon fine ci potrebbe essere l’affondo. Il Napoli chiede 15 milioni, il Torino vorrebbe chiudere sui 10 o giù di lì. Intanto il valore dell’Argentino continua a diminuire con le tante panchine e lui accetterebbe di buon grado il Torino dove verrebbe messo al centro del progetto.