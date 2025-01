Fagioli potrebbe partire: su di lui Napoli, Fiorentina e non solo

Fagioli sta trovando poco spazio con la Juventus quest’anno e non è da escludere un suo addio negli ultimi giorni di mercato. Come riporta Tmw sono diverse le squadre che hanno mostrato interesse per il centrocampista sia in Italia che all’estero. L’ultima squadra a chiedere informazioni è stato il Borussia Dortmund a cui si aggiunge l’interesse nei giorni scorsi di Marsiglia e West Ham. In Italia sono stati Napoli e Fiorentina a chiedere informazioni. Tutte si sono mosse con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i bianconeri vorrebbero lasciar partite Fagioli solo a titolo definitivo.