TMW – Raspadori può partire nell’ultima settimana di calciomercato, ecco i club interessati a lui

Arrivano novità di calciomercato per il Napoli, questa volta in uscita, Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante azzurro può essere la novità in uscita in quest’ultima settimana di calciomercato. Il calciatore vorrebbe giocare di più, dato lo scarso minutaggio concesso da Antonio Conte, e nonostante una sua partenza a Gennaio sia difficile, nel caso ci sarebbero tre club pronti a sfidarsi per ingaggiarlo: Juventus, Atalanta e Roma.

Sono dunque attese novità nei prossimi giorni.