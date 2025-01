Sky – Si riapre la pista Garnacho, il giocatore dà priorità al Napoli. I dettagli

Arrivano novità di mercato per il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe riaperta la trattativa per Alejandro Garnacho. Il giocatore avrebbe dato la priorità al Napoli, e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna starebbe cercando di trovare prima l’accordo definitivo con l’argentino e il suo entourage, per poi sfruttare la volontà del ragazzo di trasferirsi per far abbassare le richieste del Manchester United. L’altro club interessato al calciatore è il Chelsea, che però non ha ancora presentato nessun’offerta. Napoli che dunque rimane in vantaggio e resta fiducioso che l’affare possa andare in porto.