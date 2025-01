Sky Sport – Sfuma un altro obbiettivo per il Napoli, la società l’ha tolto dal mercato. Ecco chi:

Arrivano importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe tolto dal mercato Marin Pongracic, difensore croato che ha giocato titolare nell’ultima partita della viola contro la Lazio. Ma a prescindere il club toscano se ne sarebbe privato solo a titolo definitivo e non in prestito, formula che il Napoli aveva proposto.

Sfuma quindi un altro obbiettivo per il Napoli, che dovrà virare su altri obbiettivi per rinforzare la difesa, data anche la probabile partenza di Rafa Marin in prestito.