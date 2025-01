Non è un segreto, ormai, che negli ultimi giorni il Napoli abbia lavorato (e stia ancora lavorando) per assicurarsi le prestazioni di Karim Adeyemi, esterno d’attacco del Borussia Dortmund.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante classe ’02 di origine nigeriana avrebbe risposto di no al Napoli, rimandando ogni discorso a luglio, motivando la sua scelta con la preferenza personale di non allontanarsi, almeno per il momento, dalla propria famiglia.