Schira: “Il Napoli vuole Pongracic, ecco la richiesta della Fiorentina per lui”

Arrivano novità di calciomercato per il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto giornalista, il Napoli avrebbe messo nel mirino Marin Pongracic per rinforzare il reparto difensivo, dato che l’affare Danilo è sfumato all’ultimo e con Rafa Marin sempre più vicino al Villareal. Il club partenopeo vorrebbe il difensore croato in prestito secco, ma la Fiorentina è disposta a cederlo solo a titolo definitivo. Va trovata quindi una formula che possa soddisfare entrambe le parti, per far si che si concretizzi la trattativa.