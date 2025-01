Il Roma – Manna di nuovo in viaggio a Milano per incontrare due club

Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe di nuovo in viaggio verso Milano, e sarebbe previsto un nuovo incontro con il Manchester United per Alejandro Garnacho, in modo di sbloccare la trattativa. Previsto un incontro anche con la Fiorentina per Marin Pongracic, difensore croato. Trattativa che, se andasse in porto, libererebbe Rafa Marin al Villareal.