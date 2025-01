Fabrizio Romano: “Accordo Dorgu-Manchester United. Proseguono i contatti con il Lecce”

Arrivano novità di calciomercato riguardo un obbiettivo del Napoli, cioè Patrick Dorgu, terzino danese classe 2004. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto giornalista di fama internazionale, il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con il Manchester United. Nel frattempo proseguono i contatti con il Lecce, dato che il club inglese deve trovare ancora la cifra giusta per far vacillare definitivamente il Lecce. Napoli che resta alla finestra, forte del fatto che può soddisfare la richiesta più importante del club salentino, cioè di lasciare il giocatore fino a giugno in modo che possa contribuire al raggiungimento della salvezza del club in Serie A.