Arrivano novità di calciomercato per il Napoli, in questo caso in uscita. Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista italiano, Cyril Ngonge è in uscita e su di lui si sarebbe fiondata la Lazio. Il tutto dipenderà dalle operazioni offensive che farà il Napoli in quest’ultima settimana di mercato. Su di lui c’è anche l’interesse dell’Hellas Verona.

Sono attese novità nei prossimi giorni per capire il futuro del calciatore belga.