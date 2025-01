SKY – Il Napoli non molla Garnacho: nuovi contatti con l’entourage

A seguito dell’inserimento del Chelsea per Garnacho, la trattativa del Napoli per accaparrarsi l’argentino sembrava virare verso la fumata nera, ma le cose non stanno così. Gli azzurri difatti hanno avuto contatti in settimana con l’entourage di Adeyemi, che sembrava essere il favorito per il ruolo di esterno tra gli uomini a disposizione di mister Conte. Nonostante ciò, secondo quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, Manna non ha ancora mollato l’idea Garnacho.

Il Napoli tramite il suo DS è infatti in contatto con i procuratori di entrambi i calciatori e pare stia cercando di raggiungere un accordo di base con ambedue per potersi trovare nella condizione di scegliere. Lo United chiede circa 50 mln per il cartellino dell’argentino, il quale ha già raggiunto un punto di incontro con gli azzurri. Il Borussia vuole invece 40 mln e i partenopei stanno lavorando per trovare l’intesa con il calciatore. La situazione si evolverà sicuramente nelle prossime settimane, quando verrà presa una decisione definitiva e sarà ufficializzato il tutto.