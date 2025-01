Sky, Marchetti: “Situazioni diverse per Adeyemi e Garnacho, vi spiego”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli, in particolare delle trattative per Garnacho e Adeyemi, ai microfoni di Radio Marte: “Sono due situazioni diverse: il Napoli ha il si di Garnacho ma non quello dello United, mentre Adeyemi vorrebbe trasferirsi in azzurro, ma solo nel mercato estivo. C’è stata comunque un apertura da parte dell’agente del calciatore del Dortmund e si sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione. È ottimo per il Napoli avere un’alternativa a Garnacho, perché la richiesta dello United è troppo alta adesso e gli azzurri vogliono spendere massimo 50 milioni per il sostituto di Kvara”.