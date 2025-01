Simeone ancora in bilico: c’è il Torino, secco no al trasferimento in Spagna

Come riporta Tuttosport è ancora forte l’interesse del Torino per Giovanni Simeone. Il club granata non è riuscito a convincere l’Everton per Beto e non ha mai definitivamente abbandonato la pista che porta al Cholito. La cessione di Kvara e la posizione sempre in bilico di Raspadori rendono molto difficile la trattative ADL poi è stato chiaro sulle cifre: 15 milioni cash. Il calciatore non sta forzando per la cessione e Conte lo ritiene un giocatore importante nonostante parta dietro Lukaku nelle gerarchie. Ci ha provato anche il Siviglia negli ultimi giorni ricevendo un secco no come risposta sia da Simeone che dal Napoli. Il Torino continua a monitorare la situazione e potrebbe provare l’affondo decisivo negli ultimi giorni di mercato.