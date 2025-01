La Roma vuole Raspadori: c’è distanza sulla formula

Nonostante Conte abbia spento le voci su Raspadori qualche settimana fa, l’attaccante azzurro non è ancora sicuro di restare al Napoli in questa sessione di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul giocatore c’è da tempo la Roma che cerca un vice Dovbyk ma anche un giocatore duttile che possa ricoprire più ruoli in campo. Il Napoli se dovesse privarsi del suo calciatore lo farebbe solo a titolo definitivo per poter monetizzare. La Roma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Questo il motivo della distanza tra le due squadre, ancora qualche giorno per capire se cambierà qualcosa.