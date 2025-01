Sky Sport – In stand-by la trattativa per Garnacho, il Napoli contatta il Borussia Dortmund per Adeyemi, ecco i dettagli:

Arrivano novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, ancora alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, il Napoli ha ripreso i contatti con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, viste le difficoltà incontrate con il Manchester United per Alejandro Garnacho. Il club partenopeo sarebbe quindi pronto ad affondare il colpo per l’ala tedesca, nel caso in cui saltasse definitivamente la trattativa per l’argentino.

Sono attese novità nelle prossime ore.