SKY – Continua la trattativa tra Napoli e Dortmund per Adeyemi: i dettagli

Il giornalista Patrick Berger di Sky Germania scrive sul suo profilo X riguardo al possibile arrivo al Napoli di Adeyemi del Borussia Dortmund. Ecco cosa riporta:

“Napoli e Borussia Dortmund restano in trattative dirette per Karim Adeyemi, come riportato la scorsa settimana. Il Napoli è disposto a pagare un pacchetto da 52,5 milioni di euro (inclusi i bonus) per Adeyemi, che rappresenterebbe un aumento rispetto all’offerta verbale di 40 milioni di euro precedentemente rivelata. Il Dortmund è ora disponibile a vendere Adeyemi a questo prezzo, ma allo stato attuale delle cose il giocatore non vuole trasferirsi all’estero durante l’inverno. Alejandro Garnacho del Manchester United è un altro candidato del Napoli per sostituire Kvaratskhelia”.