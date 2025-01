Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Napoli starebbe preparando l’offerta per Adeyemi del Borussia Dortmund. Ecco cosa scrive:

“Sembra che il Napoli e il Dortmund stiano discutendo per una cifra intorno ai 40-50 milioni per Karim Adeyemi. Contatto diretto tra i club avvenuto oggi, come rivelato in esclusiva. Anche il Napoli ha contattato la squadra del giocatore per discutere i termini di contratto”.