Rai – Il Napoli sta avendo difficoltà per Garnacho, pronto l’assalto ad Adeyemi. Ecco i dettagli:

Arrivano novità di calciomercato per il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto giornalista della Rai, il Napoli starebbe incontrando difficoltà per quanto riguarda la trattativa con il Manchester United per Alejandro Garnacho, e per questo motivo avrebbe ripreso i contatti con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi.

Secondo il giornalista italiano, il Napoli aveva già raggiunto un accordo con il club tedesco per la cessione di Adeyemi per una cifra intorno ai 45 milioni pagabili in 5 rate, ma il giocatore aveva richiesto di aspettare fino a fine stagione. Adesso però il Napoli è tornato alla carica e starebbe facendo di tutto per convincere l’ala tedesca ad accettare sin da subito il trasferimento, e per lui sarebbe pronto un contratto per 5 anni con ingaggio superiore rispetto a quello che percepisce al BvB ( 2,6 milioni di euro ).

Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.