Matteo Moretto – Contatto Napoli-Borussia Dortmund per Adeyemi, ecco i dettagli:

Arrivano importantissime novità di calciomercato riguardo il Napoli, che è ancora alla ricerca dell’erede di Kvaratskhelia. Infatti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto giornalista di Relevo, il Napoli avrebbe contattato nelle ultime ore il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Secondo Moretto, il club tedesco avrebbe aperto alla cessione del giocatore già a gennaio, e in questo momento l’ala tedesca sarebbe un forte candidato per il club partenopeo, nel caso in cui la trattativa per Garnacho non andasse in porto.