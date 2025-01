Fabrizio Romano – Il Napoli sta preparando la prima offerta al Borussia Dortmund per Adeyemi, ecco i dettagli:

Arrivano importantissime novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club partenopeo ha contattato oggi il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, e sta preparando la prima offerta da presentare al club tedesco. Nel frattempo, riporta il famoso giornalista italiano, il Napoli starebbe facendo uno sforzo importante per provare ad ottenere il si della giovane ala tedesca al trasferimento.

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena, in quanto il Napoli sembrava vicino a chiudere l’acquisto di Alejandro Garnacho, ma nelle ultime ultime ore la trattativa è in stand-by a causa della distanza tra domanda e offerta. Sono dunque attesi sviluppi nelle prossime ore.