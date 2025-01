Di Marzio: “Il Napoli tratta con l’entourage di Adeyemi, la situazione”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sui suoi profili social, il Napoli starebbe trattando con il Dortmund per Adeyemi. Ecco cosa scrive:

“Il Napoli continua a lavorare per il sostituto di Kvaratskhelia. Il club ha ripreso i contatti con l’entourage e col padre di Karim Adeyemi. Ora gli azzurri sono in attesa di riavviare i contatti col Borussia Dortmund per il giocatore, che intanto ha dato la sua apertura al trasferimento a gennaio”.