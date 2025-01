Arrivano ulteriori novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il Napoli sta lavorando sia sull’operazione Adeyemi sia sull’operazione Garnacho per non farsi trovare impreparato nel caso in cui la trattativa per il 20enne argentino, che rimane l’obbiettivo numero 1, si dovesse arenare. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, con il club partenopeo che è ancora alla ricerca del profilo giusto per sostituire Kvaratskhelia.