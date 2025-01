Secondo quanto scrive il Corriere dello sport il Napoli dopo aver perso la possibilità di prendere Danilo che è andato al Flamengo, il Ds Manna sta cercando di trovare delle alternative all’ex Juve ed uno tra questi e Marin Pongracic della Fiorentina. Il difensore centrale croato ha collezionato solo 1 presenza e 9 minuti in campionato prenderebbe il posto a Rafa Marin, che andrà in prestito oneroso oltre un milione al Villarreal ma sospeso fino a quando non prenderà il sostituto.