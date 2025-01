Alfredo Pedullà – Interesse dell’Atalanta e Roma per Raspadori, ecco la richiesta del Napoli:

Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, in questo caso in uscita. Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, Giacomo Raspadori avrebbe suscitato l’interesse dell’Atalanta e della Roma. Tutti e due i club hanno proposto al club partenopeo un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Di canto suo, il Napoli è orientato a una formula diversa, il tutto dipenderà da cosa farà in attacco in entrata. Situazione da monitorare, che potrebbe sbloccarsi nell’ultima settimana di mercato.