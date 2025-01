Alfredo Pedullà – Incontro Napoli-United per Garnacho, c’è ancora distanza. La richiesta del club inglese è di…..

Arrivano importanti novità di mercato riguardo il Napoli e la trattativa per Alejandro Garnacho da parte di Alfredo Pedullà. Il noto giornalista italiano ha infatti svelato che questa mattina si è tenuto un incontro tra i due club per cercare di trovare un accordo definitivo, che però non è stato ancora raggiunto.

L’offerta del Napoli, secondo Pedullà, è di 50 milioni di euro più bonus, ma il Manchester United ne chiede 55, con annessi bonus. Il direttore sportivo del club inglese lascerà Milano nelle prossime ore, ma le parti resteranno comunque in contatto per cercare di trovare una soluzione che possa soddisfare tutti.

Trattativa dunque che resta aperta e va avanti, con la distanza tra domanda e offerta che si sta assottigliando sempre di più.