Sportitalia – Incontro in corso tra Manna e dirigenza United

Come riporta Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, è in corso in questo momento a Milano l’incontro tra il ds Manna e la dirigenza del Manchester United per definire l’operazione Garnacho. L’accordo tra il Napoli e il calciatore c’è già fino al 2029 e stipendio che verrebbe quasi raddoppiato. Il Manchester continua a chiedere 70 milioni, ma gli azzurri sono fiduciosi di chiudere a meno con l’inserimento di qualche bonus e una percentuale su una futura rivendita. Il ragazzo spinge affinché l’operazione vada in porto, oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il buon esito della trattativa.