Il Napoli negli ultimi giorni aveva messo gli occhi su Dodi Lukebakio, esterno del Siviglia e della Nazionale belga. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ABC, il calciatore però avrebbe declinato la proposta azzurra: “La società partenopea ha contattato l’agente del calciatore per provare a vedere se c’erano margini per un suo trasferimento. Secco no da parte del belga che non intende muoversi da Siviglia almeno fino a giugno”.