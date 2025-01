Dalla Svizzera: “Zhegrova vuole il Napoli, proverà a convincerlo in Champions”

Sacha Tavolieri, giornalista Sky Sport in Svizzera, ha parlato di Edon Zhegrova: “Da sei mesi, Edon Zhegrova riflette sulla possibilità di un trasferimento, spinto anche dal suo entourage, con l’obiettivo di trovare una sistemazione da titolare già questo inverno. Con otto gol e due assist all’attivo, l’esterno destro sta attirando l’attenzione del Napoli, che in queste ore sta cercando un giocatore di piede mancino per offrire concorrenza a Matteo Politano. Il Napoli ha già avviato colloqui con la dirigenza del Lille per esplorare le condizioni che potrebbero favorire la chiusura dell’affare. Consapevoli che Edon Zhegrova non rinnoverà il suo contratto, i francesi hanno fissato un prezzo di 25 milioni per il talentuoso kosovaro. Il Borussia Dortmund, in cerca di un’ala, avrebbe potuto considerare un profilo come il suo, ma l’età di Zhegrova, che a marzo compirà 26 anni, rappresenta un ostacolo per il club tedesco, la cui politica di mercato è orientata verso acquisti giovani da rivendere in futuro. A soli 18 mesi dalla scadenza del suo contratto, Zhegrova punta a sfruttare le ultime due partite di Champions League nelle prossime settimane per convincere il Napoli a investire su di lui. Tuttavia, le richieste economiche del Lille potrebbero far rallentare l’interesse dei partenopei, già pronti a virare su un profilo meno oneroso. La situazione resta da monitorare.