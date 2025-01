Chiariello su Garnacho: “Inserimento Chelsea non è un problema, potrebbe solo far alzare il prezzo”

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della trattativa per Garnacho ai microfoni di Radio CRC, radio partner del Napoli: “Da quello che so, il Napoli è in vantaggio sul Chelsea per l’operazione Garnacho. I Blues hanno bisogno prima di vendere, mentre gli azzurri possono subito affondare il colpo e godono del totale gradimento del calciatore. L’inserimento del Chelsea non sembra un problema, ma potrebbe portare lo United a chiedere un prezzo più alto”.