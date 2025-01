Novità dal Belgio – nuovo obbiettivo per il Napoli, iniziano i contatti con l’agente!

Arrivano novità importanti dalla Francia per quanto riguarda il Napoli, che è ancora alla ricerca del profilo giusto per sostituire Kvaratskhelia: secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, noto giornalista belga, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Dodi Lukebakio, ala belga che milita nel Siviglia, e avrebbe già parlato con il suo procuratore. Il giocatore, autore di una prima parte di stagione convincente con 9 gol all’attivo in 20 partite giocate, sarebbe interessato al possibile trasferimento alla corte del mister Antonio Conte, in quanto vede in lui una guida che lo aiuterebbe a crescere ancora. Da capire anche la volontà del club spagnolo e se sarebbe quindi disposto a lasciar partire il giocatore già a Gennaio.