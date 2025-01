Nicolò Schira – ” Il Napoli spinge per Garnacho, il club ha già pronto il contratto per lui “

Arrivano importanti novità di calciomercato riguardo il principale obbiettivo del Napoli, Alejandro Garnacho. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto giornalista italiano, il Napoli nelle ultime ore starebbe spingendo per provare ad ingaggiare il giocatore argentino dal Manchester United, ma la grande notizia arriva dal lato contrattuale. Infatti il giornalista ha aggiunto che il club partenopeo e l’ala avrebbero raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al 2029, più opzione per il 2030.

Arrivano quindi diverse conferme di quella che sarebbe un’operazione importante da parte del Napoli, che vuole cercare di soddisfare a tutti i costi le richieste del mister Antonio Conte.