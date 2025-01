Matteo Moretto: ” Rafa Marin al Villareal, ci siamo. Ecco cosa manca per chiudere “

Arrivano novità di mercato per il Napoli, in questo caso in uscita. Rafa Marin, difensore centrale acquistato quest’estate dal Real Madrid per 12 milioni di euro, non ha pienamente convinto il mister Antonio Conte e per questo il Napoli lo ha messo nella lista dei cedibili in prestito. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto giornalista, è il Villareal il club più vicino a prendere il difensore spagnolo, e nelle prossime ore definirà gli ultimi dettagli per chiudere l’operazione che sarà un prestito secco di 6 mesi.

Napoli che dunque dovrà intervenire anche nel reparto difensivo, e il nome più papabile è quello di Danilo, che nei prossimi giorni si libererà a zero dalla Juventus.