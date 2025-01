Gianluca di Marzio – ” Non solo il Man United, il Lecce incontrerà anche il Napoli, l’Inter, la Juventus e il Milan per Dorgu “

Arrivano novità riguardo Patrick Dorgu, da diverso tempo obbiettivo del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio sul suo sito Pantaleo Corvino, ds del Lecce, è a Milano per incontrare i club interessati al giocatore danese: Napoli, Inter, Juventus e Milan sono interessate a lui per luglio. L’idea sarebbe quella di trovare un accordo proprio per la prossima finestra di mercato, in modo da trattenere il giocatore fino a giugno, salvo offerte di 40 milioni che potrebbero portare il Lecce a venderlo già subito.

Sullo sfondo resta il Manchester United, che ha solo parlato con il procuratore del terzino classe 2004 per capire la situazione. Anche l’agente è atteso nelle prossime ore a Milano per parlare con i club interessati, e tra queste sarà presente anche il club inglese.