Fabrizio Romano: “Il Napoli spinge per Garnacho, Conte ha parlato al telefono con lui!”

Arrivano novità da Fabrizio Romano, noto giornalista di fama mondiale, riguardo il possibile approdo di Alejandro Garnacho al Napoli: “La situazione di Alejandro Garnacho resta aperta, le porte non sono chiuse prima delle ultime due settimane. Il Napoli continua a spingere con Antonio Conte che venerdì ha avuto un colloquio diretto con Garnacho. Il Chelsea ha contattato direttamente il Manchester United per chiedere delle condizioni e sono previsti ulteriori colloqui a breve”.

Secondo il giornalista italiano ci sarebbe stata una telefonata tra il giocatore e Antonio Conte venerdì scorso, in cui il mister ha confermato la sua volontà di allenarlo. Il Napoli quindi continua a fare pressing per l’argentino, ma non è l’unica squadra: ci sarebbe infatti anche l’interesse del Chelsea. Il Manchester United ha aperto alla cessione ma spara alto: 50 milioni non sono ritenuti sufficienti dal club inglese per cedere il loro giovane talento. Da vedere se il Napoli soddisferà la loro richiesta oppure virerà su altri profili.