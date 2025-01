Adeyemi-Napoli: Daniele Longo svela un clamoroso retroscena !

Ha dell’incredibile la notizia riportata poco fa da Daniele Longo, noto giornalista di CalcioMercato.com , riguardo la trattativa tra il Napoli e il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, ala classe 2002. Infatti il giornalista ha svelato che il club partenopeo aveva offerto 45 milioni per Adeyemi, ballavano solo 5 milioni che erano colmabili con dei bonus, ed era quindi vicinissimo alla chiusura per il tedesco, che però non se l’è sentita di lasciare il Bvb a gennaio. La sua intenzione è quella di aspettare fino a fine stagione per decidere il suo futuro.

Trattativa che quindi è sfumata, con il Napoli che continua la sua ricerca dell’erede di Kvaratskhelia e sta osservando diversi profili come Garnacho, Ndoye e nelle ultime ore si è aggiunto anche Lukebakio, ala del Siviglia.