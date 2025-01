Yeremay: “Lasciare il Deportivo? Non lo so. Vedremo cosa accadrà”

Il Napoli ha ufficialmente salutato Khvicha Kvaratskhelia e adesso il DS Giovanni Manna ed il suo staff sono al lavoro per trovare un sostituto adatto. Il preferito pare essere Alejandro Garnacho, esterno argentino dello United. La trattativa, visti anche i vari problemi economici dei Red Devils, è però parecchio complicata e di conseguenza la dirigenza è alla ricerca di altre opzioni. Tra queste quella di Yeremay, ala sinistra del Deportivo.

Il classe 2002 a seguito dell’ultimo match contro il Malaga ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN riguardo il suo futuro ed un suo possibile trasferimento, condizionato anche dalla clausola di 20 milioni. Ecco le sue parole:



“Non so se qualcuno pagherà la clausola (di 20 milioni, ndr). Non so se me ne andrò in questo mercato. Il mio futuro al momento non è certo, vedremo ciò che accadrà. Ne sto parlando con il mio agente e sono in contatto anche con il club. Se andrò via, sarà solo per fare un passo in avanti nella mia carriera. Sono concentrato e credo che si stia vedendo, che sto dando il 100%. In questo momento non so proprio dire se resterò o meno in forza al Deportivo”.