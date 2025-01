Sky – Garnacho, il Man United fa muro: la strategia del Napoli

Ieri titolare e in campo per tutti i 90 minuti nella rimonta contro il Southampton di Juric, Alejandro Garnacho resta nei pensieri del Napoli per il dopo Kvaratskhelia. I contatti non si sono mai interrotti opo il blitz dei giorni scorsi del ds azzurro Manna a Barcellona per parlare con gli agenti. La strategia del Napoli è chiara: prima convincere Garnacho che Napoli potrebbe essere la scelta giusta e poi trattare con lo United sperando che il club di Manchester abbassi una richiesta giudicata eccessiva: 70 milioni di euro. Lo riporta il sito Sky Sport.