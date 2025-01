Di Marzio: “Il Napoli pensa a un altro colpo in attacco oltre Garnacho, il punto”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sui suoi profili social, il Napoli non starebbe pensando solo a Garnacho come post Kvara. Ecco cosa scrive:

“Dopo la partenza di Kvaratskhelia, il Napoli pensa a Garnacho ma non solo: si lavora concretamente per Yeremai del Deportivo. È un giocatore con caratteristiche che interessano molto al Napoli, ma il club spagnolo chiede il pagamento della clausola da 20 milioni. Il club napoletano però fa sul serio soprattutto perché vuole fare un investimento per il futuro”.