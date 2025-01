Sfuma un obiettivo? De Maggio: “Una fonte mi ha detto questo”

Valter De Maggio, giornalista tifoso azzurro, ha parlato nel corso di Radio Goal del futuro di Federico Chiesa: “Possiamo togliere Chiesa dalla lista dei sostituti di Kvaratskhelia. So da una fonte attendibile che l’esterno si trova bene a Liverpool e non si muoverà in questa sessione di mercato. In più gli inglesi non vogliono cederlo nè in prestito nè a titolo definitivo. Come prima scelta resta l’idea Garnacho e Manna sta provando in questi giorni a convincere lo United ad abbassare le pretese”.