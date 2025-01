Rai, Venerato: “Ndoye verrebbe volentieri al Napoli, ma dipenderà dal Bologna”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato RAI, ha parlato della questione Ndoye al Tg Rai: “Il Bologna stamattina ha fatto trapelare la sua posizione sull’esterno svizzero. Solo davanti ad una grande offerta si potrebbe sbloccare la trattativa. Loro puntano all’Europa e non hanno bisogno dei 30 milioni che potrebbero offrire gli azzurri. La priorità è il campo non le plusvalenze. Come andrà lo scopriremo solo vivendo. Pare che Ndoye verrebbe più che volentieri al Napoli ma non metterebbe mai in difficoltà la sua attuale squadra”.