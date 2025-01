Come riporta RMC Sport, ci siamo per il passaggio di Kvicha Kvaratskhelia al PSG. L’esterno è atteso in giornata a Parigi e domani svolgerà le visite mediche. Una volta ultimate firmerà il nuovo contratto con i francesi, scadenza fissata nel 2029 e stipendio intornk ai 10 milioni. L’avventura di Kvara al Napoli è ormai giunta al termine.