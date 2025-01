Danilo è vicino alla risoluzione con la Juve e il Napoli lo attende a braccia aperte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però non è ancora sicuro il suo approdo in azzurro. Il motivo? La moglie vorrebbe convincerlo a tornare in Brasile. Il calciatore però sembra orientato ad accettare la proposta del Napoli ma ha chiesto qualche giorno per decidere. Intanto la società partenopea continua a tenere calda la pista Skrniar in alternativa al brasiliano.