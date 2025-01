Mundo Deportivo – ” Garnacho primo nome in lista per il Napoli, è vicino a lasciare il Manchester United “

Dopo lo shock che il Napoli ha subito per la decisione di Khvicha Kvaratskhelia di lasciare il club già a gennaio, la società si è subito messa in moto per trovare un sostituto adatto.

Tra tutti i nomi che sono usciti negli ultimi giorni, è sicuramento quello di Alejandro Garnacho che ha entusiasmato di più i cuori dei tifosi, e poco fa il Mundo Deportivo ha rilevato importanti novità riguardo il futuro del 19enne argentino.

Il giornale spagnolo ha infatti riportato che il giocatore del Manchester United è il candidato principale del Napoli per sostituire Kvaratskhelia, ed è più che mai vicino a lasciare il club inglese dopo aver perso la titolarità con l’arrivo di Ruben Amorim.

Sono quindi attesi sviluppi per quella che potrebbe essere una trattativa importante per il club partenopeo.