Ngonge in uscita: spunta una nuova pretendente

Il Milan ci prova per Cyril Ngonge. A riportarlo è Tmw, che parla di un possibile assalto rossonero qualora Chukwueze dovesse partire. Il Napoli valuta l’esterno 19 milioni, la cifra spesa per acquistarlo nel gennaio scorso. Un milione per il prestito di sei mesi e 18 per l’eventuale riscatto. Il Bologna ci aveva già provato in estate con un offerta leggermente inferiore ma alla fine l’affare non andò a buon fine. La sensazione è che adesso il calciatore potrebbe partire e il suo agente è stato avvistato a Milano la scorsa settimana.